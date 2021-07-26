Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая: Проблема мигрантов должна быть решена

На заседании круглого стола в столице обсуждалась тема "Нелегальные мигранты и безопасность". Участие в дискуссии об эффективности действующих законодательных мер и усилении работы по социальной адаптации мигрантов к жизни в России приняли участие представители педагогических и родительских сообществ, общественных организаций, а также сенатор Инна Святенко и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Инициатором обсуждения стала лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, в организацию регулярно поступают обращения, связанные со сложностями взаимодействия москвичей с мигрантами. Неделю назад она встречалась с жителями Новогиреево, которые пожаловались на "резиновую" квартиру, в которой одновременно нелегально живет более десятка человек.

Кроме того, по словам Буцкой, люди поднимают проблемы, связанные с совместным обучением в школах с детьми мигрантов. Когда их количество становится существенным, из-за разных культурных традиций, языка и религии между российскими детьми и приезжими может возникать напряженность.

"Бывает, что в этой ситуации столичные родители предпочитают сменить школу, но такая практика не должна становиться нормой", - заявила Татьяна Буцкая.

По ее мнению, во многом, проблема поведения детей мигрантов заключается в семьях, в которых они воспитываются.

"Их родители не смогли интегрироваться в российское общество, поэтому для приезжающих в Россию нужны эффективные программы адаптации, которые будут реально работать и помогать иностранцам влиться в нашу среду. Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Лучший город Земли" выдвигает целый ряд инициатив, связанных с безопасностью горожан. Наш город входит в Топ-5 самых освещенных мегаполисов мира, у нас быстрыми темпами снижается уровень преступных проявлений. Но эту программу можно и нужно дополнить проектами в сфере адаптации иностранцев", - полагает лидер "Совета Матерей".

Татьяну Буцкую поддержала председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич. Она отметила, что за последние годы благодаря принятым законодательным мерам, работе правоохранительных органов, рейдам с участием общественных организаций и внедрению городскими властями электронных форм взаимодействия с жителями количество правонарушений сокращается. "За три месяца этого года на портал "Наш город" поступило всего 1300 обращений по поводу подозрительных квартир. Все они были проверены, и лишь незначительная часть подтвердилась", - констатировала Татьяна Косаревич.

За последние годы миграционное законодательство стало более упорядоченным и прозрачным, отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный. "Приняты новые законодательные меры, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда, стал обязательным экзамен по русскому языку для получения разрешения на временное проживание, введена обязательная дактилоскопия, фотографирование и медосмотр для прибывших в безвизовом режиме", - перечислил депутат, но признал, что сохраняется проблема "ночлежек" для мигрантов в жилых домах.

По словам Инны Святенко, когда в столице создавался проект "Безопасная столица", его участники поставили перед собой цель - сделать Москву самым безопасным городом в мире. И многие отмечают, что это успешно удается реализовать.

"Многие туристы, приезжающие из других стран, говорят о том, что им комфортно и не страшно гулять по ночному городу. Этому предшествовала большая работа, которая будет продолжена. Вопросы, связанные с миграционной политикой должны решаться комплексно: от сдачи экзамена по русскому языку до уважительных взаимоотношений с соседями в жилом секторе. Именно поэтому крайне важно, чтобы работа по совершенствованию миграционной политики велась совместно с жителями районов, представителями экспертных сообществ и законодательной властью", - подвела итог дискуссии член Совета Федерации Инна Святенко.

Сенатор отметила, что все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут учтены экспертным сообществом для включения в народную программу "Единой России", которая готовится на основе предложений жителей.