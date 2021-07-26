Лондонская консерватория решила бороться с расизмом в танцах и драматургии

Ведущая лондонская Консерватория танца и драмы решила бороться с идеей "белого превосходства" в своих рядах. Танцоры, драматурги и даже артисты цирка являются частью системы, в которой "власть принадлежит белым людям", и эта система должна быть "демонтирована", - говорится в документах, попавших в распоряжение журналистов.

В начале июля британский Национальный союз образования, объединяющий 450 тысяч педагогов, выступил с отчетом, в котором говорится, что современные учебные программы, дизайн школьных классов и распорядок дня "имеют колониальные корни". Профсоюз потребовал "деколонизировать" каждый предмет и каждый этап школьной программы. Эти постулаты нашли отклик в сердцах руководителей одного из ведущих артистических вузов.

Как сообщает The Daily Telegraph, предметы, которые преподают "в основном белые сотрудники" для "классов с преимущественно белыми учениками", должны ежегодно подвергаться пересмотру с точки зрения их содержания. Теперь костюмы и пуанты следует подбирать по оттенку кожи и любые цвета должны быть в наличии. Кроме того, студентов и педагогов призвали выявлять случаи расизма, а тем, кого обвиняют в таких действиях рекомендуют "не пытаться защищаться".

Авторы инструкции дают им советы, как лучше извиниться, например: "Мне очень жаль, что мое поведение было оскорбительным". "Деколонизировать" планируется также процедуру приема на работу. На собеседованиях должны присутствовать люди с другим цветом кожи и комиссия должна учитывать их мнение.