МиГ начал разработку палубного истребителя пятого поколения

В России начали разрабатывать перспективный палубный истребитель МиГ пятого поколения. В ближайшие годы конструкторы самолетостроительной корпорации планируют представить опытный образец самолета.

Его выполнят с применением технологии "стелс", сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время ведется компьютерное моделирование перспективного палубного истребителя. Он будет выполнен в размерности МиГ-35, с возможностью вертикального взлета и посадки.

Кроме того, самолет конструируют в едином комплексе - палубный истребитель и беспилотник. Масса беспилотного летательного аппарата, который планируют выполнить по аэродинамической схеме "летающее крыло" - более десяти тонн. Дрон будет работать вместе с истребителем и выполнять функции "верного ведомого" - заправка и совместное нанесение ударов.