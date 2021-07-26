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26.07.2021,  
09:49
Текст:  Светлана Цыганкова

МиГ начал разработку палубного истребителя пятого поколения

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новост Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новост
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новост

В России начали разрабатывать перспективный палубный истребитель МиГ пятого поколения. В ближайшие годы конструкторы самолетостроительной корпорации планируют представить опытный образец самолета.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
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Его выполнят с применением технологии "стелс", сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время ведется компьютерное моделирование перспективного палубного истребителя. Он будет выполнен в размерности МиГ-35, с возможностью вертикального взлета и посадки.

Кроме того, самолет конструируют в едином комплексе - палубный истребитель и беспилотник. Масса беспилотного летательного аппарата, который планируют выполнить по аэродинамической схеме "летающее крыло" - более десяти тонн. Дрон будет работать вместе с истребителем и выполнять функции "верного ведомого" - заправка и совместное нанесение ударов.

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Фото: Wikimedia.org
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