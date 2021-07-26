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26.07.2021 18:21
Рубрика: Экономика

Минфин предложил лицензировать выпуск и оптовую торговлю сигаретами

Текст: Татьяна Карабут
Минфин разработал законопроект, который предполагает введение государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства по аналогии с алкоголем.
Фото: Никита Крючков/ТАСС Фото: Никита Крючков/ТАСС
Фото: Никита Крючков/ТАСС

Так, производители немаркируемых табачных изделий и табачного сырья, а также оптовики должны будут передавать информацию об объеме производства и оборота табачных изделий в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Оборудование для производства табачных изделий и сырья должно быть зарегистрировано. И если оно не используется, должно быть законсервировано. При этом информация о маркированной табачной продукции будет заноситься в ЕГАИС в автоматическом режиме.

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Также законопроект предусматривает введение лицензирования производства, хранения и поставок табачных изделий и сырья. Лицензированию подлежат также оптовая торговля табачными изделиями и сырьем.

По замыслам авторов законопроекта, это позволит предотвратить незаконное производство и оборот табачных изделий.

По оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. А по итогам 2019 года она достигла 15%.

"В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако существенную роль в замедлении данной тенденции сыграли ограничения в виде закрытия государственных границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, с 1 января 2021 года предусматривается увеличение ставок акциза на табачную продукцию сразу на 20% по сравнению с 2020 годом. Из-за этого повышаются риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что впервые за шесть лет в 2020 году в России зафиксировано снижение доли контрафакта в табачной промышленности - с 15,6% до 10,2%. Однако он признал, что в этом году наблюдается рост поставок нелегальных сигарет. Потери бюджета России от недополученных табачных акцизов оцениваются в около 100 миллиардов рублей в год.

По оценке председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, 15% доля нелегального рынка - это около 90 миллиардов рублей в год недополученных налогов. Следующим этапом регулирования рынка табачной продукции могло бы стать квотирование производства с сокращением этой квоты ежегодно на десять процентов. В Великобритании таким образом планируют покончить с курением к 2030 году, отмечает эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин

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