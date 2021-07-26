Минобрнауки: Вузы должны поддерживать каждого студента индивидуально

Новости

Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
В Москве откроют еще 119 пунктов выдачи "коробок здоровья" для пенсионеров 17:50
Российский тхэквондист, выигравший "золото", провел турнир с травмой 17:44
В "Ленком Марка Захарова" можно будет попасть только по OR-коду 17:33
Карпин озвучил обновленный тренерский штаб сборной России 17:28
Под Воронежем завели дело о фальшивой вакцинации 17:08
Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов 16:57
Собянин: В Москве число выявленных больных коронавирусом сократилось на 27% 16:48
Японцы стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте 16:47
ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса 16:45
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний 16:40
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции 16:35
Филиппинская штангистка Диас победила на Олимпиаде в весе до 55 кг 16:21
Блогера Гусейна Гасанова лишили прав 16:19
"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать 16:07
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди 16:06
Российская саблистка Софья Великая допустила участие в Олимпиаде-2024 15:53
В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины 15:50
Певице МакSим стало лучше 15:47
Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери 15:47
На северо-западе Китая в ДТП погибли 13 человек 15:41
Минздрав: Сообщений о нежелательных реакциях на вакцины мало 15:33
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
В России будут развивать trade-in пылесосов и мобильных телефонов 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 18:10
Рубрика: Общество

Минобрнауки: Вузы должны поддерживать каждого студента индивидуально

Текст: Мария Агранович
Осталось меньше двух недель до окончания приема заявок на участие в программе "Приоритет 2030" - последний день подачи 6 августа. В понедельник, 26 июля, на вебинаре, организованном Минобрнауки, вузам-кандидатам на участие рассказали о важной роли молодежной политики в программе развития университетов.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

- Вузам предстоит проработать систему поддержки выпускников, избегая формальных мероприятий, - подчеркнула замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина. - Нужно наладить индивидуальную поддержку каждого студента на всех этапах обучения. А еще - оценить ресурсы вуза и понять, сколько всего студентов сегодня активно вовлечены в спортивные, досуговые, туристические и научные программы вузов.

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС
Минобрнауки подготовило изменения в порядок приема в университеты

По словам Дружининой, от того, как вуз будет выстраивать свою работу со студентами, зависит не только успешность университета, но и в целом - реализация нацпроектов страны.

Что скажут ректоры?

- Для меня, как для ректора, принципиальным является ответ на вопрос - "Где работают ваши выпускники?", - говорит ректор Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова Заурбек Саидов. - В ЧГУ поступают студенты со всей республики и из соседних регионов страны, есть студенты иностранцы. И каждого мы поддерживаем. Вообще, университет сегодня - намного больше, чем просто классический вуз: это определенная стратегия жизни нового поколения жителей нашей республики и всего Северо-Кавказского федерального округа в целом. Мы работаем над системной поддержкой каждого, кто становится нашим студентом. А в стратегии развития вуза мы подробно расписали разработку и создание в СКФО нового сектора экономики, связанного с реализацией климатических проектов. Я верю, что те ребята, которые сегодня учатся в вузе или будут поступать в наш университет станут нашей гордостью.

Активно поддерживает студенческие инициативы и Донской государственный технический университет. В вузе есть все, что нужно для самореализации молодежи в науке, спорте, волонтерстве и творчестве.

- В рамках так называемой третьей миссии вуза ДГТУ активно развивает инфраструктуру для жителей донского региона, - прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - В вузе работают центры для школьников, площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий. Стратегия молодежной политики вуза совпадает со стратегией развития региона. Поэтому в программу "Приоритет 2030" включен проект по реализации студенческих инициатив, важных для нашего региона.

Дальневосточный федеральный университет - один из 15 российских вузов, которые в 2021 году подключились к программе Минобрнауки "Студенческий туризм". По словам врио ректора ДВФУ Алексея Кошеля, в вузе уже работает Центр студенческого туризма, где студенты программ "Туризм", "Сервис" и "Гостиничное дело" под руководством наставников занимаются проектами в сфере туриндустрии, ориентированными на прием и размещение гостей в кампусе на острове Русский.

Минобрнауки добавит в рекомендации по работе вузов положения по профилактике COVID

- Задача любого вуза, претендующего на флагманство в образовательной повестке, - быть интересным, в первую очередь, своим студентам, - отмечает Алексей Кошель. - А это предполагает не только междисциплинарное развитие и появление новых направлений, но и особую среду, где формируются будущие специалисты. Одним из опорных направлений в сфере молодежной политики станет развитие студенческого туризма. Убежден: выбранная нашим вузом стратегия в рамках программы "Студенческий туризм" качественно повлияет на подготовку будущих туроператоров и мастеров гостиничного сервиса.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела