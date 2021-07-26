Минобрнауки: Вузы должны поддерживать каждого студента индивидуально

Осталось меньше двух недель до окончания приема заявок на участие в программе "Приоритет 2030" - последний день подачи 6 августа. В понедельник, 26 июля, на вебинаре, организованном Минобрнауки, вузам-кандидатам на участие рассказали о важной роли молодежной политики в программе развития университетов.

- Вузам предстоит проработать систему поддержки выпускников, избегая формальных мероприятий, - подчеркнула замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина. - Нужно наладить индивидуальную поддержку каждого студента на всех этапах обучения. А еще - оценить ресурсы вуза и понять, сколько всего студентов сегодня активно вовлечены в спортивные, досуговые, туристические и научные программы вузов.

По словам Дружининой, от того, как вуз будет выстраивать свою работу со студентами, зависит не только успешность университета, но и в целом - реализация нацпроектов страны.

Что скажут ректоры?

- Для меня, как для ректора, принципиальным является ответ на вопрос - "Где работают ваши выпускники?", - говорит ректор Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова Заурбек Саидов. - В ЧГУ поступают студенты со всей республики и из соседних регионов страны, есть студенты иностранцы. И каждого мы поддерживаем. Вообще, университет сегодня - намного больше, чем просто классический вуз: это определенная стратегия жизни нового поколения жителей нашей республики и всего Северо-Кавказского федерального округа в целом. Мы работаем над системной поддержкой каждого, кто становится нашим студентом. А в стратегии развития вуза мы подробно расписали разработку и создание в СКФО нового сектора экономики, связанного с реализацией климатических проектов. Я верю, что те ребята, которые сегодня учатся в вузе или будут поступать в наш университет станут нашей гордостью.

Активно поддерживает студенческие инициативы и Донской государственный технический университет. В вузе есть все, что нужно для самореализации молодежи в науке, спорте, волонтерстве и творчестве.

- В рамках так называемой третьей миссии вуза ДГТУ активно развивает инфраструктуру для жителей донского региона, - прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - В вузе работают центры для школьников, площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий. Стратегия молодежной политики вуза совпадает со стратегией развития региона. Поэтому в программу "Приоритет 2030" включен проект по реализации студенческих инициатив, важных для нашего региона.

Дальневосточный федеральный университет - один из 15 российских вузов, которые в 2021 году подключились к программе Минобрнауки "Студенческий туризм". По словам врио ректора ДВФУ Алексея Кошеля, в вузе уже работает Центр студенческого туризма, где студенты программ "Туризм", "Сервис" и "Гостиничное дело" под руководством наставников занимаются проектами в сфере туриндустрии, ориентированными на прием и размещение гостей в кампусе на острове Русский.

- Задача любого вуза, претендующего на флагманство в образовательной повестке, - быть интересным, в первую очередь, своим студентам, - отмечает Алексей Кошель. - А это предполагает не только междисциплинарное развитие и появление новых направлений, но и особую среду, где формируются будущие специалисты. Одним из опорных направлений в сфере молодежной политики станет развитие студенческого туризма. Убежден: выбранная нашим вузом стратегия в рамках программы "Студенческий туризм" качественно повлияет на подготовку будущих туроператоров и мастеров гостиничного сервиса.