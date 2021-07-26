Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров

Ликвидировать 615 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 300 тыс. га удалось лесным пожарным за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минприроды. Успешно потушить огонь удалось в 49 регионах. Только за воскресенье огнеборцы справились с 66 возгораниями.

По числу пожаров лидирует Якутия, активные тушения идут в Карелии, Коми, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Ленинградской, Иркутской, Архангельской, Вологодской и Московской областях.

По данным на утро понедельника, продолжается борьба с 200 пожарами в 20 регионах, добавили в Минприроды. В тушениях задействованы более 5 тысяч человек, 718 единиц техники, 35 воздушных судов. К работам на самых ответственных участках привлечены более тысячи специалистов ФБУ "Авиалесоохрана".

Режим ЧС введен в Карелии и Якутии, а также в отдельных районах Костромской, Вологодской, Челябинской и Иркутской областей, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Чукотки.

Основные причины возгораний - грозовая деятельность и человеческий фактор, уверены в Минприроды.