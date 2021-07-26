Минздрав одобрил исследование комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

"Цель клинического исследования: изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых",- отмечается в документе.

Разрешение датируется 26 июля, окончание - 2 марта 2022 года. В исследованиях будут участвовать 150 пациентов. Проведение клинических исследований предполагается в пяти медицинских организациях.