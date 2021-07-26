Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19

Компания Biocad получила разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19. Разрешение выдано на проведение первой и второй фаз клинических исследований - это следует из данных реестра разрешений на такие испытания.

Во время первой и второй фаз кандидатную вакцину тестируют на безопасность и иммуногенность, то есть способность стимулировать образование иммунного ответа к определенному патогену - в данном случае, к вирусу SARS-CoV-2. В документе указано, что исследования продлятся до 31 декабря 2026 года. Пройдут они на базе двух медицинских организаций, с участием 360 здоровых добровольцев.

Biocad - одна из российских компаний, которые производят вакцину "Спутник V", разработанную в НИЦЭМ имени Гамалеи. Но в данном случае речь идет о собственной разработке компании - будущая вакцина BCD-250 создается на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора. Пока в мире не зарегистрировано ни одной вакцины, созданной по этой технологии.

Как и в случае со "Спутником V", используемый вектор не обладает репликативной активностью, то есть он не способен размножаться в клетках, не встраивается в геном человека, а потому считается полностью безопасным.