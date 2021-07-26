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26.07.2021 15:33
Рубрика: Общество

Минздрав: Сообщений о нежелательных реакциях на вакцины мало

Текст: Юлия Акиньшина

Количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции невелико. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева.

Он также добавил, что во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

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Глаголев отметил, что также Минздрав сталкивается с ситуациями, когда сообщения о нежелательных реакциях выявляются СМИ, а министерство узнает о них во-вторую или третью очередь.

Замглавы Минздрава также призвал оградить от санкций врачей, которые сообщают о побочных проявлениях после иммунизации, призвав стимулировать их работу.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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