Минздрав зафиксировал двукратное снижение заболеваемости ВИЧ в России

Новости

Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
В России будут развивать trade-in пылесосов и мобильных телефонов 15:19
Названы средние затраты на "социальную" газификацию 15:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального 15:15
Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры 15:09
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:01
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
Беглов: В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро 14:52
Дюков: Решение о будущем Карпина в сборной России примем в декабре 14:49
"Позор, безобразие": Виктор Сухоруков рассказал, почему ушел из театра 14:45
ЦБ: Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов 14:44
У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры 14:39
Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором Росреестра 14:35
Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России 14:34
Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством услуг в отелях 14:33
США и Ирак объявят о завершении американской миссии в стране 14:28
Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон 14:22
В Москве появилось 100 светофоров с "белыми человечками" 14:21
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге 14:19
Путин поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте 14:18
Путин рассказал о планах переноса порта из Петербурга 14:09
Джабаров оценил призыв экс-замминистра Украины к "освобождению" Донбасса 14:05
Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 14:30
Рубрика: Общество

Минздрав зафиксировал двукратное снижение заболеваемости ВИЧ в России

Текст: Елена Манукиян
В России в два раза реже стали выявлять ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"В 2020 году на 100 000 населения ВИЧ диагностировали в среднем у 35 или 36 человек, тогда как 5 лет назад его выявляли у 68 или 69 человек", - говорится в сборнике.

Фото: iStock
Врач раскрыл фактор, снижающий эффективность вакцинации

Всего в прошлом году 2020 ВИЧ впервые поставлен 56,5 тысячи пациентов, годом ранее - 80 тысячам пациентов, уточняется в документе.

Больше всего заболевших из расчета на 100 тысяч населения в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, меньше всего носителей ВИЧ в республиках Калмыкия, Чечне и Смоленской области, отмечается в сборнике.

Между тем в России продолжаются испытания вакцины от вируса иммунодефицита человека "КомбиВИЧвак-Ново" Препарат разработан в институте "Вектор". Как отмечают разработчики, он может рассматриваться не только как профилактическая, но и как терапевтическая вакцина, поскольку индуцирует иммунные ответы, способные уничтожать инфицированные клетки-мишени.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Борьба со СПИДом

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела