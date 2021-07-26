Минздрав зафиксировал двукратное снижение заболеваемости ВИЧ в России

"В 2020 году на 100 000 населения ВИЧ диагностировали в среднем у 35 или 36 человек, тогда как 5 лет назад его выявляли у 68 или 69 человек", - говорится в сборнике.

Всего в прошлом году 2020 ВИЧ впервые поставлен 56,5 тысячи пациентов, годом ранее - 80 тысячам пациентов, уточняется в документе.

Больше всего заболевших из расчета на 100 тысяч населения в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, меньше всего носителей ВИЧ в республиках Калмыкия, Чечне и Смоленской области, отмечается в сборнике.

Между тем в России продолжаются испытания вакцины от вируса иммунодефицита человека "КомбиВИЧвак-Ново" Препарат разработан в институте "Вектор". Как отмечают разработчики, он может рассматриваться не только как профилактическая, но и как терапевтическая вакцина, поскольку индуцирует иммунные ответы, способные уничтожать инфицированные клетки-мишени.