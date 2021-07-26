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26.07.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Мишустин Выделил почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточняется, правительство дополнительно направило эти средства семнадцати регионам. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

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Такие средства выплачиваются, пока ребенку не исполнится три года, говорится в сообщении.

Конкретный размер выплаты зависит от региона, где живет семья. В среднем по России он составляет 11,3 тыс. рублей.

Дополнительные средства позволят обеспечить пособиями еще 12,5 тыс. детей.

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Эти деньги получат родители более полумиллиона детей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Декретные и пособия на ребенка

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