Мишустин Выделил почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

Как уточняется, правительство дополнительно направило эти средства семнадцати регионам. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

Такие средства выплачиваются, пока ребенку не исполнится три года, говорится в сообщении.

Конкретный размер выплаты зависит от региона, где живет семья. В среднем по России он составляет 11,3 тыс. рублей.

Дополнительные средства позволят обеспечить пособиями еще 12,5 тыс. детей.

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Эти деньги получат родители более полумиллиона детей.