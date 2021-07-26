Митрополит Иларион награжден церковными наградами

Патриарх Кирилл наградил митрополита Волоколамского Илариона орденом Сергия Радонежского II степени. Награда была вручена в связи с 55-летием митрополита.

- Сердечно поздравляю Вас с 55-летием. Обладая многими способностями и дарованиями, которыми Творец щедро наделил Вас, Вы неизменно стремитесь со тщанием и ответственностью исполнять всякое послушание, возлагаемое на Вас Священноначалием, - говорится в поздравлении патриарха. - Один лишь перечень должностей, которые Вы занимаете ныне, говорит о значимом вкладе в развитие различных сторон современной жизни Русской православной церкви.

Предстоятель Русской православной церкви также отметил деятельность митрополита на посту ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, главы редакционного совета журнала Московской патриархии, его научно-богословскую работу и музыкальное творчество.

- Вы всегда стараетесь доступно и убедительно свидетельствовать о Господе и Спасителе нашем, о преображающей и созидающей силе православной веры, о великом историческом, духовном и культурном наследии христианства, - подчеркивается в поздравлении.

Архиепископ Пражский Ростислав также наградил митрополита Илариона орденом святого князя Ростислава I степени Чешской церкви.

В июне президент России Владимир Путин наградил митрополита Илариона Государственной премией в области литературы и искусства. Он также удостоен орденов Александра Невского, Почета, Дружбы, является обладателем международных наград.