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26.07.2021 18:07
Рубрика: Общество

Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Текст: Наталия Ячменникова
Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" затоплен в Тихом океане на так называемом "кладбище космических кораблей" - в безопасном районе, расположенном вдали от судоходных путей.
Фото: Олег Новицкий/"Роскосмос" Фото: Олег Новицкий/"Роскосмос"
Фото: Олег Новицкий/"Роскосмос"

Как сообщили в "Роскосмосе", в соответствии с программой, заложенной в бортовой компьютер "грузовика" по командам из Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 17:01 мск был включен маршевый двигатель на торможение. Отработав 17,5 минуты, он выдал тормозной импульс величиной 120 м/с. В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, а еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана - в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго.

Фото: Олег Новицкий/"Роскосмос"
Модуль "Пирс" отстыковался от МКС и готовится ко входу в атмосферу Земли

То, что не сгорело от корабля и модуля при прохождении плотных слоев атмосферы, покоится теперь на дне океана. "Пирс" освободил место для нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и сейчас накручивает звездные километры на пути к Международной космической станции. По планам, он должен причалить к станции 29 июля.

Предварительно опустевший стыковочный узел, к которому предстоит причалить "Науке", осмотрят с помощью канадского манипулятора. Специалисты по робототехнике в хьюстонском Центре управления полетами пошлют команды дистанционному манипулятору Canadarm-2, чтобы он перешел с модуля Destiny на модуль "Заря", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НАСА. Осмотр и детальное фотографирование стыковочного узла займут часов семь: важно убедиться, что он чистый. Если есть проблемы, а проще говоря - узел понадобится очистить от грязи, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в конце недели выйдут в открытый космос.

"Пирс" отработал на станции двадцать лет: был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Экипажи больше пятидесяти раз пользовались им для выхода в открытый космос с российского сегмента станции. К нему же стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы". Этот модуль стал первым, который отстыковали от МКС. Его "увел" с собой грузовой "Прогресс МС-16". Кстати, кое-кто уже назвал этот корабль "Герасимом". Понятно, по какой аналогии.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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