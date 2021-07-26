Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК Жданова

Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Нагатинского районного суда об изменении Ивану Жданову меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

Там напомнили, что Жданову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. По данным следствия, с июля 2020 по ноябрь 2020 года Жданов, являясь директором некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", (ФБК, признана в РФ экстремистской организацией), умышленно и злостно не исполнял вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Москвы. Согласно этому решению, с ФБК в пользу ООО "Московский школьник" взысканы убытки в размере 29 201 287 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 18 тысяч рублей, при этом имея реальную возможность для его исполнения.

С июня 2021 года Иван Жданов объявлен в международный розыск.