На фармрынке выросла доля отечественных лекарственных препаратов

Темп роста фармрынка обогнал все прогнозы. Его объем в 2020 году достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд годом ранее, а прибыль от продаж увеличилась вдвое. За год количество аптечных точек увеличилось на 1,2 тыс., подсчитали аналитики группы "Деловой профиль". Динамика рынка в денежном выражении составила 9,8% вместо прогнозируемых 5-6%.

Более половины лекарств в аптеках производят в РФ. Об этом "РГ" рассказали в минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что доля отечественных препаратов в 2021 году, по оценкам, сохранится на уровне 2020 года - около 63% в натуральном выражении. В прошлом году в обороте находилось 5,5 млрд упаковок лекарств, из них почти 3,5 млрд - препараты российских фармпроизводителей. В I квартале 2021 года их было чуть более 61%.

За 2020 год прибыль российской фарминдустрии от продаж увеличилась почти в два раза - с 126,3 млрд до 244,4 млрд рублей. Однако по объему продаж в денежном выражении пока превалируют импортные лекарства, отмечают аналитики. Зарубежные препараты стоят дороже: в январе 2021 года на них пришлось 58% всей выручки - всего на лекарства россияне потратили 97,6 млрд рублей.

На государственный сегмент приходится 36% в денежном выражении и чуть более 15% всех потребляемых лекарств. К нему относятся препараты, которые закупаются государством для льготных категорий населения, большинство из них входят в перечень ЖНВЛП (жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов). По данным минздрава, на их закупку в 2021 году из бюджета выделено 64,3 млрд рублей, еще 15,6 млрд (в 2020 и 2021 году) направлено на приобретение препаратов для амбулаторных больных коронавирусом, более 10 млрд рублей - на закупку вакцин, 5,8 млрд рублей для обеспечения лекарствами пациентов с ВИЧ, гепатитами B и C, а также туберкулезом.

За год прибыль фарминдустрии от продаж выросла почти в два раза - со 126,3 млрд до 244,4 млрд рублей

В минпромторге рассказали, что из 788 наименований препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП, 641 выпускают российские фармпроизводители, а для 379 из них налажен полный цикл производства, то есть без закупки фармсубстанций за рубежом. По итогам 2020 года из всех вакцин, зарегистрированных в России, доля отечественных составила 87,7% в натуральном выражении, а по итогам I квартала 2021 года - 85,9%. Как отметила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, к 2024 году в стране будут производить не менее 65% объема стратегически важных лекарств, а к 2030 году - 80%. Это также предусмотрено стратегией "Фарма-2030", разработанной в минпромторге. Ее должны принять в конце года.