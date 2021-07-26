На МАКС-2021 подписано рекордное количество контрактов и соглашений

По оценкам экспертов, МАКС-2021 превзошел все ожидания. Сразу несколько мировых премьер. Лихо закрученная интрига с новейшим истребителем-невидимкой Checkmate. Даже ушлые журналисты до последнего гадали, что за "шахматный конь" скрывается под черным чехлом. Как говорят специалисты, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет - этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

Одна из самых ярких российских новинок - МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. Десятки теле- и видеокамер вокруг на стоянке. Но когда он поднялся в небо, эмоции зашкалили: на такие воздушные маневры выводили воздушную махину моторы, полностью созданные в нашей стране.

Как рассказали специалисты, опыт, полученный при разработке отечественного движка для МС-21, планируется в полной мере применить и в следующем проекте - двигателе ПД-35. Сегодня более 80 процентов комплектующих МС-21-300 производится в России. Ожидается, что в 2023 году лайнер - один из флагманов импортозамещения - взлетит уже с отечественными композитными крыльями. В ближайшие десять лет самолет сможет составить серьезную конкуренцию компаниям Airbus и Boeing.

Одна из самых ярких новинок - МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. Десятки теле- и видеокамер вокруг на стоянке. Но когда он поднялся в небо, эмоции зашкалили

Долгожданной премьерой МАКС-2021 стал легкий самолет ЛМС-901 "Байкал". Замена работяге малой авиации - легендарного Ан-2. Эта машина как универсальный и надежный связной: он создан для решения проблемы транспортной доступности отдаленных российских регионов. Включая Арктику. Специальные "Байкалы" на лыжах и поплавках - самое оно.

Показали российские конструкторы и еще одного "связного" - новый турбовинтовой Ил-114-300. Этот региональщик придет на смену Ан-24 и Ан-26 и станет альтернативой импортным аналогам. Его тоже очень ждут в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах.

На МАКСе была впервые представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. И это настоящий прорыв. Если не вдаваться в подробности, то в носовой части самолета установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. В основе технологии лежат сверхпроводящие материалы обмоток. Они находятся в состоянии 77 градусов по Кельвину, внутри - жидкий азот, благодаря чему сопротивление на этих обмотках "нулевое". Это позволяет реализовывать огромные мощности при сравнительно небольших размерах. И здесь мы опережаем мир на 2-3 года: подобный подход еще никто не демонстрировал и такие технологии не показывал.

Именно супертехнологии определят, какой российская авиация будет завтра. Но технологии технологиями. А как это выглядит в небе уже сегодня? Выглядит достойно. Летающая лаборатория, простите за тавтологию, летала. И летала отлично.

Еще одна премьера МАКС - вертолет "Ансат-М". Впервые поднявшийся в небо в 2020 году, он получил увеличенные топливные баки. Эта "вертушка" может нести груз до 3,8 тонны и без дозаправки преодолевать 800 км. Что очень важно? Если плохая видимость, то новая авионика и автопилот обеспечат машине возможность выполнять полеты по приборам. Мы увидели и новый вертолет Ка-62. Уже осенью должны завершиться его испытания. Как говорят спецы, в ближайшее время должна появиться военная модификация, но основная модель разрабатывалась как многоцелевая машина для выполнения самых разных заданий вне зависимости от условий.

Теперь о контрактах. Как сообщили по итогам работы МАКС-2021 в "Ростехе", структуры госкорпорации подписали различных контрактов и соглашений на сумму около 230 млрд рублей. ОАК, например, поставит заказчикам 58 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 19 региональных Ил-114-300. "Вертолеты России" - 84 вертолета, в числе которых Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, "Ансат".

"Рособоронэкспорт" подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. Кстати сказать, восемьдесят процентов экспортных контрактов приходится на продажу аиатехники и средств ПВО.

Новикомбанк, опорный банк "Ростеха", подписал соглашения о финансировании производства новых вертолетов и самолетов, авиадвигателей и авиакомпонентов, а также о стратегическом партнерстве с инновационным научно-технологическим центром "Композитная долина".

"МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества. "Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе 50 новинок - самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолет "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба. Результаты авиасалона превысили все наши ожидания", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кстати

Аналитики ОАК представили новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации "Обзор рынка 2021-2040", который учитывает существенные изменения в отрасли, происходящие на фоне пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу ОАК, в ближайшее двадцать лет среднегодовые темпы роста мирового пассажирооборота составят 9,0% (с учетом итогов 2020 г.). Суммарный спрос на новые пассажирские самолеты вместимостью от 30 кресел за двадцатилетний период оценивается в 38,1 тыс. воздушных судов (ВС). В сегменте узкофюзеляжных самолетов ожидается поставка 27,1 тыс. ВС.

При этом основу ожидаемого спроса составят узкофюзеляжные самолеты вместимостью 166-200 кресел (сегмент МС-21-300/310) в количестве 17,7 тыс. ВС, или 46% от всего мирового спроса на новые пассажирские самолеты. В сегментах широкофюзеляжных, региональных реактивных и турбовинтовых самолетов, расчетный спрос составит 5,6 тыс., 3,6 тыс. и 1,8 тыс. ВС соответственно.

Прогноз был представлен на конференции "Рынки будущего", проведенной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках авиасалона МАКС-2021.