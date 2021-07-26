Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021

21-22 октября 2021 г. на площадке Центра международной торговли в Москве пройдет Международный таможенный форум.

Ключевая миссия форума - создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти и российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.

В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.

Международный таможенный форум - это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.

Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума.