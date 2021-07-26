Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК 26 июля обратилась к избирательным комиссиям и главам регионов с просьбой оказывать содействие кандидатам в сборе ими подписей граждан в ходе избирательной кампании перед сентябрьскими выборами.

"Хотела бы еще раз выразить свою озабоченность и обратиться к нашим регионам и комиссиям. Видимо, придется сегодня повторно направить телеграммы руководителям исполнительной власти по поводу того, чтобы все-таки более внимательно отнеслись к нуждам наших кандидатов, партий по сбору подписей", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что во многих регионах уже откликнулись на эту просьбу. Специальные помещения необходимы для того, чтобы в период пандемии, в условиях ограничения контактов у кандидатов была полноценная и равная возможность собирать подписи, общаться со своими избирателями, пояснила Памфилова. В качестве примера оперативного реагирования на просьбу Центризбиркома она привела Красноярский край.

"Это удобно и избирателям, они могут ставить подписи необязательно за одну партию или одного кандидата. Они могут поставить для того, чтобы была конкуренция, за всех, за кого захотят. Такие пункты позволяют партиям и кандидатам с разными ресурсами и возможностями на равных условиях выполнить эту непростую задачу", - добавила председатель ЦИК.