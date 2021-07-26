Парламент Туниса окружили правительственные войска

В столицу Туниса введены правительственные войска. Армия находится в центре города, люди в форме окружили здание парламента страны, сообщает ТАСС.

Ранее президент страны Каис Саид объявил о приостановлении деятельности Ассамблеи народных представителей (парламент - прим. ред.). Глава государства также отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. А еще он лишил всех депутатов неприкосновенности и запретил им любые поездки. Ограничения коснулись и ряда государственных чиновников.

Тем временем председатель парламента Рашид Ганнуши призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии".

Напомним, 25 июля в ряде крупных городов Туниса прошли акции протеста, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.