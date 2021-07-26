Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60%

Объем пассажирских авиаперевозок в первом полугодии 2021 года вырос до 44 млн пассажиров, что на 60% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

"Несмотря на падение международных перевозок более чем на 30%, количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях за первую половину 2021 года выросло в два раза по сравнению с уровнем прошлого года, превысив отметку в 38,2 млн человек", - отметил министр.

Грузовые перевозки авиатранспортом выросли на 33% к уровню прошлого года. За шесть месяцев российские авиакомпании перевезли более 681 тысячи тонн грузов.

По данным Росавиации, лучшие показатели из первой десятки продемонстрировала авиакомпания "Смартавиа", увеличив перевозки пассажиров в 2,6 раза. За первое полугодие компания перевезла 1,4 млн пассажиров. Также более чем в два раза увеличили показатели авиакомпании "Ред Вингс" (в 2,4 раза), "Победа" (в 2,2 раза), "Россия" (в 2 раза).

В июне авиакомпании России перевезли более 11 млн пассажиров. К 2020 году показатели выросли почти в четыре раза.