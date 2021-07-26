Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, изменились ли требования по мерам безопасности в рамках встреч с президентом, по-прежнему ли должны их участники соблюдать двухнедельный карантин.

По словам Пескова, принятие особых мер перед очными мероприятиями с участием главы государства зависит от ситуации, и от самих потенциальных участников таких встреч. "В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь", - привел пример пресс-секретарь.

В зависимости от такого рода обстоятельств, продолжил представитель Кремля, "кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то - большее количество дней, кто-то - меньшее количество дней выдерживает карантин".

Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства сделать свой рабочий график более насыщенным.

"Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное", - подчеркнул он.