Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа

В Кремле намерены прояснить ситуацию вокруг активистки из Перми Елены Германовой, которая была оштрафована за пикет, который она без уведомления организовала для записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее активистке был назначен в судебном порядке штраф в размере 20 тысяч рублей по статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Она организовала пикет возле дворца спорта, где записывала видеообращение на "Прямую линию" с президентом РФ.

Песков заверил, что Кремль запросит у пермских властей информацию об обстоятельствах дела. "Потому что, конечно, если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на "Прямую линию", конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", - пояснил пресс-секретарь.

Германова с Кремлем пока не связывалась, однако там знают об этой теме, сказал Песков. "Имеем в виду, по крайней мере, с руководством региона как-то связаться, справиться о том, что произошло и почему", - отметил он.