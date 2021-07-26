Почему президент Туниса уволил премьер-министра и распустил парламент

Глава государства также снял неприкосновенность со всех членов парламента и пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшее время, чтобы успокоить страну. Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период времени, пока не будет восстановлена нормальная работа институтов власти. "Мы приняли эти решения, которые действуют до тех пор, пока в Тунис не вернется социальный мир и мы не спасем государство", - сказал тунисский лидер в телеобращении после чрезвычайного совещания по вопросам безопасности на фоне общенациональных протестов.

Накануне тысячи тунисцев бросили вызов вирусным ограничениям и палящей жаре, чтобы продемонстрировать свое недовольство в столице Туниса и других городах. Собравшиеся на акции протеста в основном молодые люди кричали: "Вон!" и скандировали лозунги, призывающие к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Акции протеста проводились в связи с 64-й годовщиной независимости Туниса.

В столице и крупных городах были развернуты силы безопасности, полиция заблокировала все улицы, ведущие к главной артерии столицы, авеню Бургиба. Проспект был ключевым местом тунисской революции десять лет назад, которая свергла правящий в Тунисе режим и спровоцировала восстания арабской весны на севере Африки и на Ближнем Востоке. Полиция также разместилась вокруг парламента, не позволяя демонстрантам пройти к нему.

Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона некоторых демонстрантов, бросавших в офицеров камни и бутылки, и произвела несколько арестов. Столкновения произошли также в нескольких других городах, в частности в Набеле, Суссе, Кайруане, Сфаксе и Тозере.

Протестующие также штурмовали офисы местного исламистского движения, доминирующей силы в парламенте. На видео, распространяемых в интернете, виден дым из здания. Злоумышленники повредили компьютеры и другое оборудование, и выбросили документы на улицу. Партия осудила нападение, заявив, что "преступные банды" внутри и за пределами Туниса пытаются "сеять хаос и разрушение на службе повестки дня, направленной на нанесение ущерба тунисскому демократическому процессу". Ранее власти Туниса вновь ввели блокировку и другие ограничения на всей территории страны.

Надежды на то, что смена режима в 2011 году принесет больше рабочих мест и возможностей, не оправдались. Десять лет спустя Тунис борется с глубоким экономическим кризисом и одной из самых страшных вспышек коронавируса в Африке. В последние недели число случаев заболевания резко возросло, что еще больше усилило давление на нестабильную экономику. Премьер-министр Хичем Мечичи уволил министра здравоохранения на прошлой неделе, но эта мера не помогла ослабить гнев людей.