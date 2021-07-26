Поможет ли запрет на экспорт бензина остановить его подорожание

Подорожание бензина - раздражающий фактор для населения любой страны. Россия не исключение, хотя в силу особенностей фискальной системы у нас наибольший рост возможен в опте, а розничные цены почти не реагируют на увеличение нефтяных котировок и всегда ниже оптовых, но на них обращают больше внимания.

Относительно других стран розничные цены на бензин в России выросли в этом году незначительно. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава минэнерго Николай Шульгинов заявил, что рост биржевых оптовых цен на бензин не оказывает значительного влияния на стоимость его на заправках для конечного потребителя. Он подчеркнул, что при сохранении биржевых цен на рекордных уровнях будет запущен процесс запрета на экспорт бензина. Может быть рассмотрен и вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в опте, и об увеличении нормативов до 15% (сейчас 11%) для нефтяных компаний по торговле бензином на бирже.

По данным Росстата, бензин в рознице подорожал за год на 2,5-3 рубля, а если брать мониторинг цен с их нижнего уровня в июле 2020 года на автозаправках столицы, то на 5-6 рублей. Это в среднем увеличило затраты на топливо в месяц для владельцев легкового автотранспорта на 180-440 рублей (75 литров в месяц). Для сравнения: в Германии за год литр бензина подорожал в пересчете на российскую валюту на 25-35 рублей (ежемесячные расходы в среднем увеличились на 1800-2600 рублей), в Польше - на 20-25 рублей (на 1500-1800), а на Украине - на 21 рубль (1575 рублей). Можно спорить о разнице уровня жизни в России и Германии, но едва ли такой спор корректен в отношении Украины.

В среднем ежемесячные траты на топливо выросли за год для каждого российского автовладельца на 180-440 рублей

Согласно исследованию РИА Новости, Россия заняла второе место в рейтинге 32 стран Европы по дешевизне бензина на АЗС, и 16-е - по доступности его для населения (сколько литров бензина может купить житель страны на свой среднемесячный доход).

А вот биржевые цены на бензин в России поднялись с начала года более чем на 25%. Это может привести к подорожанию товаров на полках магазинов. В "зоне риска" сельскохозяйственная продукция - зерновые, молоко, яйца, хлеб, картофель.

Стоит учесть, что чем ниже конечная стоимость сельхозпродукции, тем выше транспортная составляющая в ее цене. Впрочем, речь идет не о каком-то значительном подорожании. Например, в цене хлеба топливная составляющая около 5,5%, мяса и птицы - 1-3%, а вот в цене круп и зерна до 20%. То есть повышение цен из-за возможно, но в пределах нескольких рублей. Если только, конечно, биржевые котировки топлива не продолжат свое поступательное движение вверх, но это маловероятно.

По мнению руководителя проектов "ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, очень сомнительно, что в следующем месяце цены на Аи-92 на бирже продолжат расти даже на фоне увеличения экспортных нетбэков. В этом случае все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) рискуют лишиться в августе демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть (демпфер обнуляется при превышении на 10% биржевых цен от базовых, установленных правительством. - "РГ"). В условиях обнуленного демпфера для достижения равновыгодности поставок на внутренний рынок и экспорт, НПЗ придется увеличить отпускные цены автобензинов марок Аи-92 и Аи-95 примерно на 13-14 тысяч рублей за тонну относительно уровня на 22 июля, поясняет эксперт.

30,5 тысяч тонн бензина продается в России через биржу ежедневно

Оптовые цены на бензин могут сократиться только после того, как закончится "отпускной" пик спроса, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сам по себе запрет на экспорт бензина является решением, которое никакого заметного воздействия оказать не сможет, полагает он. Тем более что оно не коснется экспорта в страны ЕАЭС, куда идет заметная доля поставок.

Похожего мнения придерживается аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Обвала биржевых цен после запрета экспорта ожидать не стоит, так как дополнительные объемы будут не очень велики. По данным ЦДУ ТЭК, за первое полугодие на экспорт ушло только 10% произведенного в России бензина, а в начале лета это число снизилось до 5%, уточняет он.

Остановка роста биржевых цен совсем не будет означать прекращения подорожания бензина в рознице. Рост цен на АЗС происходит из-за убыточности торговли в розницу Аи-92 с начала года, а также околонулевая маржинальность реализации на АЗС Аи-95 и дизельного топлива с начала марта этого года. Цены в рознице продолжат расти, но в пределах инфляции. С начала года средние по России цены на Аи-92 и Аи-95 увеличились на 4,9% и 4,4% соответственно, что сопоставимо с уровнем инфляции. К концу года они, скорее всего, прибавят еще 1-2%, считает Лишневецкая.

Одним из плюсов этого года стало отсутствие на АЗС объявлений "Аи-95 закончился", как было в прошлом году, отметил Александр Фролов. По его мнению, рост цен останется в пределах инфляционного коридора (в годовом выражении). В этом плане на внутренний рынок положительно влияют крупные розничные сети.

По данным Росстата, средние розничные цены на бензин с начала этого года выросли в России на 4,9%, а на дизельное топливо на 3,1%. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стабилизации цен можно ждать к концу августа. Самым интересным в сложившейся ситуации будет статистика потребления бензина летом: насколько большой скачок спроса произошел по сравнению с летом 2019 и 2020 годов. После обработки этой статистики руководству страны придется делать соответствующие выводы и оптимизировать вместе с нефтяными компаниями летние поставки под новые, постковидные условия потребления, подчеркнул Фролов.

Стабилизации цен на бензин на заправках можно ждать после периода повышенного спроса - сезона отпусков, к концу августа

Рост цен выше инфляции будет пресекаться правительством, считает Кауфман. Стабилизироваться розничным ценам пока что не дают общая высокая инфляция в России, высокие оптовые цены и убыточность многих независимых НПЗ. Вероятно, к осени ситуация улучшится, так как уйдет сезонный фактор высокого спроса, связанный с внутренним туризмом, и закончатся ремонты на некоторых НПЗ.