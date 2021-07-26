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Текст:   Юлия Акиньшина 
19:07 26.07.2021

Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году

Бесплатным подключением участков к газу к 2023 году смогут воспользоваться 60% из возможных 4 млн домовладений, которые попадают под "социальную" газификацию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

Определены механизм и параметры бесплатной газификации для населения

"У нас есть общее понимание, что максимально недогазифицировано около 4 млн домовладений в 36 тыс. населенных пунктах, но точно не все пойдут с заявками. Я ожидаю, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет, от потенциального количества. Но это экспертно, могут быть разные цифры", - цитирует слова вице-премьера ТАСС.

Новак добавил, что программа "социальной" газификации уже находится в практической стадии реализации и порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу.

"Мы эту работу начали 21 апреля после послания президента. Больше акцент на то, чтобы нормативка была внесена, которой бы все четко пользовались. И второе - создать работу, взаимоотношения, получение информации от субъектов, чтобы это все было в рамках специального проекта", - сказал он.

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