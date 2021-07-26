Проект "Санитарный щит" продлен до 2030 года

"Это позволит понимать и своевременно идентифицировать угрозы", - пояснила она. А к 2030 году будет создано 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов. При их выявлении тест-системы для диагностики должны будут производиться за четыре дня, а новые вакцины - за четыре месяца. "Опыт у нас есть", - подчеркнула Голикова.
Кроме того, она рассказала, что россиян будут информировать не только о федеральных льготах и выплатах, на которые у них есть право, но и о региональных и муниципальных мерах соцподдержки.
Все меры соцподдержки собраны в единую электронную базу данных Пенсионного фонда. Всего их 387 видов, а условий, на которых они назначаются, более 30 тысяч. "Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно", - подчеркнула вице-премьер.
Планируется, что получать сообщения россияне будут при наступлении определенной жизненной ситуации. Например, в случае рождения ребенка женщину оповестят о федеральных, региональных и муниципальных выплатах, на которые она имеет право. Большинство мер соцподдержки будут назначаться проактивно, некоторые - уже назначаются.