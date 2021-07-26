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26.07.2021 23:45
Рубрика: Общество

Проект "Санитарный щит" продлен до 2030 года

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8518)
Проект "Санитарный щит", который должен защитить государство от новых пандемий, будет продлен до 2030 года. На его создание до 2024 года выделено более 30 млрд рублей. К этому времени планируется оснастить 240 пропускных пунктов через госграницу специальным оборудованием, позволяющим проводить экспресс-диагностику опасных заболеваний. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это позволит понимать и своевременно идентифицировать угрозы", - пояснила она. А к 2030 году будет создано 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов. При их выявлении тест-системы для диагностики должны будут производиться за четыре дня, а новые вакцины - за четыре месяца. "Опыт у нас есть", - подчеркнула Голикова.

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Кроме того, она рассказала, что россиян будут информировать не только о федеральных льготах и выплатах, на которые у них есть право, но и о региональных и муниципальных мерах соцподдержки.

Все меры соцподдержки собраны в единую электронную базу данных Пенсионного фонда. Всего их 387 видов, а условий, на которых они назначаются, более 30 тысяч. "Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно", - подчеркнула вице-премьер.

Планируется, что получать сообщения россияне будут при наступлении определенной жизненной ситуации. Например, в случае рождения ребенка женщину оповестят о федеральных, региональных и муниципальных выплатах, на которые она имеет право. Большинство мер соцподдержки будут назначаться проактивно, некоторые - уже назначаются.

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