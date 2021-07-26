Проект "Санитарный щит" продлен до 2030 года

Проект "Санитарный щит", который должен защитить государство от новых пандемий, будет продлен до 2030 года. На его создание до 2024 года выделено более 30 млрд рублей. К этому времени планируется оснастить 240 пропускных пунктов через госграницу специальным оборудованием, позволяющим проводить экспресс-диагностику опасных заболеваний. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это позволит понимать и своевременно идентифицировать угрозы", - пояснила она. А к 2030 году будет создано 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов. При их выявлении тест-системы для диагностики должны будут производиться за четыре дня, а новые вакцины - за четыре месяца. "Опыт у нас есть", - подчеркнула Голикова.

Кроме того, она рассказала, что россиян будут информировать не только о федеральных льготах и выплатах, на которые у них есть право, но и о региональных и муниципальных мерах соцподдержки.

Все меры соцподдержки собраны в единую электронную базу данных Пенсионного фонда. Всего их 387 видов, а условий, на которых они назначаются, более 30 тысяч. "Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно", - подчеркнула вице-премьер.

Планируется, что получать сообщения россияне будут при наступлении определенной жизненной ситуации. Например, в случае рождения ребенка женщину оповестят о федеральных, региональных и муниципальных выплатах, на которые она имеет право. Большинство мер соцподдержки будут назначаться проактивно, некоторые - уже назначаются.