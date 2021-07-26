Рашид Нургалиев: США не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ

О новых вызовах на пространстве СНГ, а также о защите совместных интересов и отражении угроз, которые прописаны в новой Стратегии национальной безопасности России, в интервью корреспонденту "РГ" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Рашид Гумарович, президентом России утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Какая политика в ней намечена в отношении наших ближайших соседей - стран СНГ? И будет ли наша страна отвечать на угрозы, которые касаются стран Содружества?

Рашид Нургалиев: В новой Стратегии национальной безопасности отдельно отмечен рост геополитической нестабильности, межгосударственных противоречий и конфликтности в мире. Уделено внимание нарастанию напряженности военно-политической обстановки вблизи государственной границы Российской Федерации.

Эти факторы, конечно же, напрямую влияют и на ситуацию в государствах Содружества. В Стратегии подчеркивается, что действия некоторых стран на пространстве СНГ направлены на стимулирование дезинтеграционных процессов в целях отрыва от России ее традиционных союзников.

Имеется в виду "коллективный Запад" во главе с Вашингтоном?

Рашид Нургалиев: США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед.

Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт.

Отдельное внимание в новой Стратегии уделено задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами.

Насколько сегодня велика угроза повторения украинского сценария в Беларуси?

Рашид Нургалиев: Принимая во внимание сложную общественно-политическую ситуацию в Беларуси, считаем неприемлемыми попытки вмешательства из-за рубежа во внутренние дела республики. Всячески поддерживаем дружеский белорусский народ, с которым у России выстроены самые близкие отношения в рамках Союзного государства.

Если говорить в целом об уровне взаимодействия России со странами СНГ, то насколько он повысился за последнее время?

Рашид Нургалиев: Формирование всеобъемлющих связей с нашими братскими странами Содружества является одним из главных внешнеполитических приоритетов. Это находит свое отражение как в основополагающих документах стратегического характера, таких как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

В новой редакции Стратегии национальной безопасности основное внимание придается углублению сотрудничества с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и Союзного государства.

В целях построения "Большого Евразийского партнерства" Россия нацелена содействовать интеграции экономических систем, гармонизации национальных законодательств и развивать многостороннее сотрудничество в целях повышения благосостояния наших государств и граждан.

Сколько времени еще может потребоваться на более глубокую интеграцию наших стран?

Рашид Нургалиев: Уже многое сделано на этом пути. В странах СНГ - совмещенные экономические системы, в ЕАЭС - единое таможенное пространство, общие рынки товаров труда и услуг, свобода движения капитала, в ОДКБ - объединенные военные силы и средства.

Немаловажную роль играет сотрудничество в гуманитарной сфере, где мы с партнерами по СНГ понимаем друг друга с полуслова, потому что русский язык является средством межгосударственного и межнационального общения. Не случайно в Стратегии отмечена важность повышения роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространствах, укрепление позиций русского языка как языка международного общения.

Без наших ближайших союзников такую задачу решить будет очень сложно. И поэтому мы делаем ставку на еще большее укрепление наших добрососедских связей, совместную работу по противодействию попыткам фальсификации истории.

В ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН большинство партнеров по СНГ поддержали внесенные Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма, об укреплении системы договоренностей по контролю над вооружениями, о международной информационной безопасности и еще ряд других российских инициатив.

Повышению уровня жизни населения на пространстве СНГ также призвано способствовать углубление международного сотрудничества регионов государств Содружества, которое имеет положительную динамику.

В этих целях 6 ноября 2020 года Советом глав правительств СНГ утверждена Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.

Важное место в развитии интеграционных процессов и сближении законодательств стран-участниц во всех ключевых сферах жизни, включая обеспечение коллективной безопасности, занимают Межпарламентская ассамблея СНГ и Парламентская Ассамблея ОДКБ, взаимодействие в рамках которых продолжалось, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

С эпидемиями и чрезвычайными ситуациями тоже вместе будем бороться?

Рашид Нургалиев: С учетом единого пространства безопасности Россией будет оказываться помощь и поддержка странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний. И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь. В государствах Содружества началось активное применение вакцины "Спутник V", которая зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.

В Беларуси и Казахстане налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время. Таким образом, совместными усилиями мы нивелировали последствия пандемии и научились работать в этих непростых условиях. В этой связи считаем важным расширять сотрудничество с государствами - участниками СНГ по вопросам биологической безопасности.

В завершение отмечу, что в этом году в декабре мы будем отмечать 30-летие образования Содружества Независимых Государств. В течение этого периода в ходе многочисленных встреч глав государств, премьер-министров, секретарей советов безопасности стран СНГ и ОДКБ красной линией всегда проходит тезис о желании еще более сильного укрепления всесторонних связей между нашими странами. Россия всячески будет содействовать этому процессу.