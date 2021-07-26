"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера

Авиакомпания "Белавиа" направит в аэропорт "Домодедово" самолет, который доставит до места назначения пассажиров экстренно севшего в Москве лайнера, летевшего из Минска в Анталию. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на представителя перевозчика.

"26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в восемь тысяч футов и заходе на посадку в Домодедово", - проинформировали в "Белавиа".

Как заверили в компании, пассажирам будет предоставлено питание, а в ближайшее время за ними пришлют новый самолет, который доставит их до Анталии. Перевозчик приносит свои извинения в связи с данным инцидентом.

Напомним, борт "Белавиа" совершил незапланированную посадку в аэропорту "Домодедово" в 11.46. Она прошла благополучно, в настоящее время лайнер находится на стоянке, пассажиров доставили в терминал.