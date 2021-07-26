Новости

Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка 13:21
Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации 13:20
Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе 13:15
Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021 13:05
Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров 13:01
"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера 13:00
Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа 12:59
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург 12:59
Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе 12:48
Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера

Текст: Юрий Когалов
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Авиакомпания "Белавиа" направит в аэропорт "Домодедово" самолет, который доставит до места назначения пассажиров экстренно севшего в Москве лайнера, летевшего из Минска в Анталию. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на представителя перевозчика.

Фото: Александр Корольков
"Белавиа" начнет летать в Минеральные Воды и Анапу

"26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в восемь тысяч футов и заходе на посадку в Домодедово", - проинформировали в "Белавиа".

Как заверили в компании, пассажирам будет предоставлено питание, а в ближайшее время за ними пришлют новый самолет, который доставит их до Анталии. Перевозчик приносит свои извинения в связи с данным инцидентом.

Напомним, борт "Белавиа" совершил незапланированную посадку в аэропорту "Домодедово" в 11.46. Она прошла благополучно, в настоящее время лайнер находится на стоянке, пассажиров доставили в терминал.

В регионах Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров