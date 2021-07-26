Дело о похищении у стариков в Москве миллионов рублей передано в суд

Очередное уголовное дело телефонных мошенников, которые еще несколько лет назад считали себя практически неуязвимыми для правоохранителей, дошло до суда.

Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном и особо крупном размере. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, установлено, что в апреле 2021 года обвиняемый вступил в преступный сговор с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на хищение путем обмана денег пожилых жителей столицы. Согласно показаниям самого злоумышленника, он с сообщниками набирал по телефону случайные номера. Затем уже по отработанной схеме, выдавая себя за родственников потерпевших, сообщал о якобы случившемся ДТП или других проблемах, для решения которых срочно требуются деньги. Если жертва попадалась на их уловку и действительно думала, что разговаривает с попавшим в беду родственником, то злоумышленники пытались выудить с нее максимально возможную сумму. Так, например 12 апреля 2021 года одна из соучастниц позвонила на городской номер телефона в квартиру, где проживает 78-летний пенсионер. Злоумышленница выдала себя за дочь пожилого человека и рассказала, что попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. После чего она слезно убедила потерпевшего, что для урегулирования возникшей проблемы требуется 50 тысяч долларов США. Эти деньги для лже-дочери нужно передать человеку, который приедет к отцу. За деньгами домой к пенсионеру приехал как раз обвиняемый, которому мужчина и передал сумму даже большую, чем 50 тысяч долларов, - а именно 4,7 млн рублей. Полученные от потерпевшего деньги сообщники распределили между собой.

У 78-летнего пенсионера лже-дочь выудила 4,7 млн рублей за якобы урегулирование проблем с ДТП

Аналогичным образом злоумышленники завладели денежными средствами 80-летней пенсионерки, которой одна из сообщниц во время телефонного разговора представилась племянницей, также попавшей в дорожно-транспортное происшествие, и убедила передать через приехавшего к пожилой женщине домой мужчину 110 тысяч рублей для урегулирования проблемы. Как отметили в прокуратуре Москвы, уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.