Два новых мусорных завода сэкономят жителям Подмосковья 700 млн рублей

Два первых мусороперерабатывающих комплекса, которые будут построены за счет облигационных займов, выданных ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), появятся в Подмосковье, сообщает пресс-служба ППК РЭО. По данным компании, они превратят за год 317 тонн отходов во вторичные ресурсы, а жители области за период до 2030 года смогут сэкономить чуть более 700 млн рублей на платежах за вывоз твердых коммунальных отходов.

Общий объем инвестиций в оба проекта составит 16 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей составят облигационные займы, выкупленные ППК РЭО.

"Всего с помощью выкупа облигаций ППК РЭО проинвестирует 6,2 миллиардов рублей в создание 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году, - сказал гендиректор компании Денис Буцаев. - Мера поддержки отрасли в виде облигационного займа доказала свою привлекательность среди игроков рынка в отличие от ранее возможной меры поддержки в виде вхождения в уставной капитал компаний".

Одно предприятие построят в подмосковном Клину, второе - в Солнечногорске. Первое запустят уже в конце этого года, его мощность составит 980 тысяч тонн в год, после обработки 213 тыс. тонн (22%) станут вторичными ресурсами, 300 тыс тонн (31%) отправится на компостирование. Солнечногорский комбинат заработает в конце марта следующего года. Он будет принимать по 500 тысяч тонн отходов в год, из них 104 тысячи тонн (20%) будут переработаны во вторичные ресурсы, 124 тыс. тонн (25%) станут RDF-топливом, еще 150 тысяч тонн (30%) уйдут на компостирование.

Привлеченное льготное финансирование от ППК РЭО позволит владельцам комбинатов сэкономить на процентных ставках. Соответственно, минимально необходимый размер выручки двух производств за период до 2030 года сократится на 703 млн рублей, подсчитали в ППК РЭО. То есть региональным операторам не придется собирать эти деньги с населения Подмосковья.