Юрий Моисеев поздравил моряков Черноморского флота

25 июля в России отметили День Военно-морского флота. По приглашению командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в составе делегации побывал на празднике в Севастополе.

Глава Калуги встретился с командующим флотом, посетил подшефный корабль "Самум", поздравил его командира и личный состав, а также пообщался с теперь уже бывшими командирами малого ракетного корабля "Мираж", ушедшего под списание и утилизацию в 2018 году.

Над кораблем "Мираж" Калуга шефствовала более 25 лет.

"Впечатления потрясающие! Здесь, в городе-герое Севастополе, испытываешь искреннюю гордость за наш флот и наших моряков!", - поделился впечатлениями Юрий Моисеев.