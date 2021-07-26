Москва бесплатно предоставит 19 квартир социально ориентированным НКО

Москва передаст 19 квартир НКО, занимающимся реабилитацией и социализацией молодых людей из психоневрологических интернатов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице стартует отбор некоммерческих организаций, реализующих проекты тренировочного сопровождаемого проживания людей с ментальными особенностями. Реабилитацией и социализацией ребят из психоневрологических интернатов будут заниматься представители и эксперты НКО, а город передаст для этих целей 19 квартир. В результате из московских психоневрологических интернатов в самостоятельную жизнь смогут выйти порядка 60 человек.

"Город старается активно помогать людям с инвалидностью не только с медицинской точки зрения, но и в плане реабилитации и социализации. И в это активно вовлечены в том числе некоммерческие организации. Мы запускаем для них отбор, среди участников которого мы надеемся увидеть организации с авторскими методиками. Победителям отбора мы передадим 19 квартир. Уже есть примеры, когда общественные организации стали организаторами сопровождаемого проживания, а город безвозмездно передал им помещения и квартиры. Молодые люди с инвалидностью благодаря этой программе по-настоящему приобретают независимость. Теперь принято решение масштабировать такое сотрудничество и помочь молодым людям выйти из социального учреждения, стать самостоятельными активными горожанами. Всего в проекте сможет принять около 60 человек, ранее проживающих в столичных психоневрологических интернатах", - рассказала вице-мэр.

Заявки на участие в отборе могут подать социально ориентированные НКО, зарегистрированные в качестве юридического лица в Москве не менее трех лет, без задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. Заинтересованные НКО должны приложить к заявке успешные кейсы по сопровождаемому проживанию. При этом НКО может подавать заявки на несколько квартир. Прием заявок продлится с 1 по 15 августа 2021 года. Список помещений опубликован на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В Москве реализуются разные социальные проекты, направленные на организацию сопровождаемого временного и тренировочного проживания и жизнеустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2014 году на севере столицы открылся Центр социальной (постинтернатной) адаптации. В жилом корпусе учреждения располагаются 88 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир, предназначенных для тренировочного самостоятельного проживания людей с инвалидностью. За 2020 год здесь помогли 128 ребятам, 36 из них недавно переехали в собственные предоставленные городом квартиры.

В 2014 году Благотворительному фонду "Жизненный путь" было передано три квартиры на севере Москвы. "Дом под крышей" - это тренировочные квартиры фонда, где вместе с социальными работниками учатся самостоятельной жизни несколько молодых людей с особенностями развития. За время существования программы сопровождаемого проживания фонда 39 человек получили эту услугу. В настоящее время три семьи, прошедшие подготовку в тренировочных квартирах, уже объединились и купили собственное жилье, где их особые родственники при поддержке фонда "Жизненный путь" будут жить самостоятельно. Еще четыре семьи находятся в процессе подготовки к такому шагу.

С 2018 года реализуется проект "Тренировочные квартиры" РОО "Яблочко" для молодых людей с ментальными особенностями. Тренировочная база организована по адресу: улица Кирпичная, 18с1, в здании, переданном городом в безвозмездную аренду. В помещении, укомплектованном всем необходимым оборудованием и инвентарем, организованы девять квартир. Одновременно проходить комплексную социально-бытовую реабилитацию могут 36 человек. Учебный курс длится 30 дней. Его при необходимости можно повторить. После завершения молодые люди возвращаются в свою семью. С начала открытия проведено около 800 индивидуальных курсов.

В 2021 году открыто первое городское учебно-тренировочное общежитие Центра сопровождаемого проживания. Это новый тип дома-интерната для взрослых - малокомплектного, на 60 мест, максимально приближенного к естественным условиям проживания человека: с отдельными квартирами, с обязательным личным пространством, с необходимым оснащением для развития бытовых навыков и личной реализации. Общежитие готовит молодых людей с высоким реабилитационным потенциалом к жизни самостоятельно или под сопровождением.

Также в 2019 году Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы впервые провел конкурс грантов "Москва - добрый город", направленный на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, имеющих позитивный опыт сотрудничества в оказании адресной помощи. Так, в 2019 году победителями грантополучателями стали 149 социально ориентированных организаций, в 2020 году - 123 НКО. Кроме того, город предоставил 50 помещений на безвозмездной основе для реализации общественно значимых проектов на ближайшие три года силами НКО.