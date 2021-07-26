На Москву надвигается циклон, затопивший Европу

Москвичей ожидает сильная гроза и понижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции Business FM.

По его словам, ухудшение погоды будет связано с циклоном "Дирк", который затопил некоторые регионы Европы.

"Вечером в среду небо постепенно затянут мощные кучевые облака. В ночь на четверг дождь перерастет в настоящие "залповые ливни". Ветер усилится, в небе раздастся "гулкая канонада", его расчертят вспышки молний. В общем, начнется настоящая летняя ночная гроза", - рассказал Тишковец.

Общее количество осадков в Москве за 12 часов при этом может составить пятую часть месячной нормы: до 5-10 мм в столице, до 15-20 мм в Подмосковье. Температура воздуха в четверг будет колебаться в диапазоне 21- 26°C.

К пятнице воздух прогреется до 25-30 °C, погода наладится. В субботу, однако, "погодная идиллия" будет прервана очередным западным грозовым фронтом, что вызовет понижение температуры, сильные дожди.

При этом август в столичном регионе будет умеренно теплым, без неожиданных, резких колебаний температур, заключил эксперт.