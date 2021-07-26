Наблюдатели начали подготовку к выборам в Москве

В Москве стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов на каждом избирательном участке.

Соглашение об этом подписали Общественный штаб по наблюдению за выборами и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", преподаватели которого и будут обучать наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Наблюдатели, уверены в штабе, должны знать не только свои обязанности, но и свои права. По словам декана факультета права, руководителя департамента публичного права и профессора НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, главная задача - обеспечить качественное и тотальное общественное наблюдение на предстоящих выборах. "Очень важно, чтобы это было наблюдение со смыслом, - подчеркнул он. - Для этого надо понимать процедуру избирательного законодательства".

По данным штаба, в корпус общественных наблюдателей набрано уже 13 тысяч человек. Около половины из них наблюдали за выборами в прошлые годы, а значит, опыт у них есть. Большинству записавшихся в этот раз - от 20 до 35 лет. Самому старшему - 91 год. Всем волонтерам штаб уже рекомендовал привиться от коронавируса.

В Москве, напомним, предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов городской Думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать свой голос жители столицы смогут как на привычном избирательном участке, так и онлайн.