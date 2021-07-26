Наблюдатели начали подготовку к выборам в Москве

Новости

Маргарет Макнил из Канады выиграла золото в плавании на 100 м баттерфляем 04:47
Рапирист Владислав Мыльников стартовал с победы на ОИ-2020 в Токио 04:06
Врачи сообщили об обнаружении в США неизлечимой грибковой инфекции 03:57
Видео: На юге Норвегии упал метеорит 03:50
Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой" 03:24
В столицу Туниса введены войска после приостановки деятельности парламента 03:10
Норвежец Блумменфельт завоевал золото в триатлоне на Играх в Токио 02:41
В США за неделю в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек 02:29
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы 01:35
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 00:48
Хорватия ужесточила требования к туристам из России 00:26
В Мордовии произошло ДТП с 3 погибшими и 4 пострадавшими 25.07.2021
Комплексы ПВО "Бук-М2Э" успешно отразили ракетную атаку в Сирии 25.07.2021
Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками 25.07.2021
Президент Мексики предложил объявить Кубу объектом Всемирного наследия 25.07.2021
Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии 25.07.2021
Самое большое с начала мая число заболевших COVID-19 выявили в Турции 25.07.2021
США продолжат бомбить Афганистан в случае новых наступлений талибов 25.07.2021
На Кубани обнаружили останки девяти солдат, погибших в 1943 году 25.07.2021
Курс биткоина превысил 34 тысячи долларов 25.07.2021
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов 25.07.2021
Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 25.07.2021
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 25.07.2021
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 25.07.2021
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 25.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
26.07.2021 02:30
Рубрика: Власть

Наблюдатели начали подготовку к выборам в Москве

Текст: Александр Гвардис
Российская газета - Столичный выпуск № 166(8517)
В Москве стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов на каждом избирательном участке.

Соглашение об этом подписали Общественный штаб по наблюдению за выборами и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", преподаватели которого и будут обучать наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Наблюдатели, уверены в штабе, должны знать не только свои обязанности, но и свои права. По словам декана факультета права, руководителя департамента публичного права и профессора НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, главная задача - обеспечить качественное и тотальное общественное наблюдение на предстоящих выборах. "Очень важно, чтобы это было наблюдение со смыслом, - подчеркнул он. - Для этого надо понимать процедуру избирательного законодательства".

ЦИК зарегистрировал списки еще трех партий на выборы в Госдуму

По данным штаба, в корпус общественных наблюдателей набрано уже 13 тысяч человек. Около половины из них наблюдали за выборами в прошлые годы, а значит, опыт у них есть. Большинству записавшихся в этот раз - от 20 до 35 лет. Самому старшему - 91 год. Всем волонтерам штаб уже рекомендовал привиться от коронавируса.

В Москве, напомним, предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов городской Думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать свой голос жители столицы смогут как на привычном избирательном участке, так и онлайн.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии