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26.07.2021 12:48
Рубрика: Общество

Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе

Текст: Любовь Проценко

В Москве почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки "С заботой о здоровье". С 26 июля забрать подарок от города можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинаци - в Гостином дворе, а с 28 июля - еще в 119 пунктах на базе поликлиник. Ее могут получить москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались

"В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза - с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации - в Гостином Дворе, а с 28 июля - еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сообщила заммэра.

Каждому москвичу старше 65 лет, прошедшему вакцинацию с 23 июня по 1 октября 2021 года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, который дает право на получение коробки "С заботой о здоровье". В нее входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в Москве, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.

Количество пунктов выдачи коробки увеличено для удобства москвичей старшего возраста: каждый сделавший второй компонент вакцины может получить подарок сразу же в Гостином Дворе или в поликлинике у сотрудников отделов "Московского долголетия". В случае необходимости пенсионеру также помогут выбрать интересующие его занятия и записаться в проект мэра Москвы.

Пункт вакцинации в Гостином Дворе работает ежедневно с 8:30 до 22:00 без выходных.

Подробнее о составе коробки "С заботой о здоровье", правилах ее получения и адресах пунктов выдачи можно узнать на портале "Я дома". Уточнить, где можно получить подарок, можно по телефону 8 (495) 870-44-44, сообщив, что вы стали обладателем сертификата.

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