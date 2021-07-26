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26.07.2021 08:54
Рубрика: Происшествия

Под Тверью мужчина погиб от взрыва у своего дома

Текст: Антон Валагин

Тверские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на приусадебном участке.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани
В Геленджике при взрыве газа в гостинице погиб один человек

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, житель поселка Жарковский, мужчина 1957 года рождения, погиб 25 июля при взрыве рядом со своим домом.

- Сотрудники Западнодвинского следственного отдела выехали на место происшествия, начата доследственная проверка, - рассказали следователи.

По предварительным данным, в Жарковском сработало самодельное взрывное устройство, уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона.

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