Под Тверью мужчина погиб от взрыва у своего дома

Тверские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на приусадебном участке.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, житель поселка Жарковский, мужчина 1957 года рождения, погиб 25 июля при взрыве рядом со своим домом.

- Сотрудники Западнодвинского следственного отдела выехали на место происшествия, начата доследственная проверка, - рассказали следователи.

По предварительным данным, в Жарковском сработало самодельное взрывное устройство, уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона.