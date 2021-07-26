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26.07.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем завели дело о фальшивой вакцинации

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Поводом стало внесение в базу данных сведений о вакцинации жителя Подгоренского района от COVID-19, хотя прививка ему не делалась.

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По предварительным данным, в июне сотрудник Подгоренской районной больницы за 3000 рублей внес в Единую государственную информационную систему данные о прохождении гражданином вакцинации, которая в действительности не проводилась.

- Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ГУ МВД по Воронежской области, - сообщили в управлении СК по региону.

Расследование ведется по статье 292 УК РФ (подлог). Следователи провели осмотры в больнице, изъяли документы и другие предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели.

- Конкретный подозреваемый пока не установлен, - рассказал и.о. руководителя Россошанского следственного отдела СК России Роман Роднев.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Вакцинация от коронавируса

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