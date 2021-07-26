Сергей Собянин: В Москве открылась 20-я поликлиника после реконструкции

Еще одну городскую поликлинику - двадцатую по счету - открыл сегодня после модернизации мэр Москвы Сергей Собянин. Этот филиал №1 поликлиники №9, расположенный на Есенинском бульваре, обслуживает жителей столичного района "Кузьминки".

"Поликлиника юбилейная - 20-я в этой программе реконструкции. Ровно 20 мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть - какие еще здания требуют модернизации", - сказал мэр, осмотрев здание, в котором врачи уже полным ходом ведут прием пациентов.

Новоселье всем на радость - и докторам, и больным. Четырехэтажка 60-х годов постройки прошлого века встретила их обновленной и снаружи, и внутри. Свежий фасад, полностью измененная планировка, красивые интерьеры и новая мебель в кабинетах врачей и зонах ожидания для пациентов, современные лифты, удобные для передвижения инвалидов и маломобильных граждан. Полностью замененные инженерные коммуникации глазу невидимы, но свежесть воздуха, появившуюся благодаря мощной вентиляции, не заметить невозможно. Все это в общей сложности больше напоминает хорошую частную клинику. Именно так и должна выглядеть обновленная столичная поликлиника по единому "Новому московскому стандарту поликлиник", разработанному в городе в 2019 году. Но обновлены не только стены, но и все оборудование. Городом закуплены рентгенографический комплекс, маммограф, флюорограф, четыре аппарата УЗИ, полные комплекты аппаратуры, необходимой для оснащения кабинетов офтальмолога и ЛОР- врача. За их работоспособность медики могут не тревожиться - производители будут обслуживать оборудование на протяжение всего срока его эксплуатации по контрактам жизненного цикла.

Прием в открывшейся поликлинике ведут доктора восьми наиболее востребованных специальностей. Это семейные врачи, отоларингологи, офтальмологи, хирурги, урологи, неврологи, кардиологи и эндокринологи. Для удобства пациентов кабинеты диагностики - УЗИ и рентгенодиагностики, маммографии и флюорографиии - располагаются теперь по соседству с кабинетами специалистов. У медиков появились уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

Во время пандемии коронавируса в поликлинике на Есенинском бульваре были сформированы выездные бригады для помощи пациентам на дому. Они работают и сейчас. В частности, в настоящее время под их наблюдением находятся 775 пациентов, 99 из которых прошли лечение в стационарах города.