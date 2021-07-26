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26.07.2021 17:10
Рубрика: Власть

Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку, возведенную по программе реновации на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. 18-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом планируется заселить в сентябре этого года. Переехать в него должна 161 семья из двух соседних домов по той же улице. Всего в Кузьминках в программу реновации включено 287 домов, в которых проживают 64,2 тысячи человек. Для строительства для них новых домов отведено 19 "стартовых" площадок, на шести из которых уже возведены жилые дома.
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Оценивая ход реализации городских программ в районе Кузьминки, Собянин сказал: "60 тысяч жителей должны переселяться - практически весь район, большая его часть. Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, со всем благоустройством. Так что надо графика придерживаться".

Побывал мэр и на строительстве корпуса блока начальных классов для школы №825 по улице Окской. По словам директора школы Алексея Тысячина, строительная готовность его уже почти 100%. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков заверил, что к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию: "Успеем до 1 сентября. Остались незначительные доделки". Мэр поручил взять стройку под личный контроль.

"Возьмите на контроль, потому что действительно школа очень важная и нужная", - сказал он.

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