Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках

Оценивая ход реализации городских программ в районе Кузьминки, Собянин сказал: "60 тысяч жителей должны переселяться - практически весь район, большая его часть. Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, со всем благоустройством. Так что надо графика придерживаться".
Побывал мэр и на строительстве корпуса блока начальных классов для школы №825 по улице Окской. По словам директора школы Алексея Тысячина, строительная готовность его уже почти 100%. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков заверил, что к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию: "Успеем до 1 сентября. Остались незначительные доделки". Мэр поручил взять стройку под личный контроль.
"Возьмите на контроль, потому что действительно школа очень важная и нужная", - сказал он.