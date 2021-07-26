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26.07.2021 09:57
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

Текст: Ирина Рыбникова

В этом году в трех районах столицы - Выхино-Жулебино, Марьино и Люблино - будет проведено комплексное благоустройство. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В частности, он рассказала, что в Выхино-Жулебино будет благоустроен сквер имени А.С. Хлобыстова. Там приведут в порядок дорожки и детские площадки, установят столы для настольного тенниса, оборудуют зону воркаута, поменяют лампочки и освещение. Еще один благоустроенный сквер появится в 4-м Люберецком проезде, где на небольшой зеленой территории создадут несколько площадок для тихого отдыха, отделив их друг от друга живыми зелеными изгородями.

В Люблино обновится сквер имени М.П. Судакова, где поизносилась инфраструктура - лавочки, горки, качели. Здесь установят новую спортивную площадку и сцену с амфитеатром для проведения досуговых мероприятий. Ожидает модернизация и сквер имени А.П. Чехова, тут планируется поставить беседки для чтения и оборудовать художественную фотозону на аллее молодоженов.

Обещают власти привести в порядок и сквер у Культурного центра имени И.М. Астахова, где заменят скамейки и освещение, поменяют асфальт на плитку, уберут под землю провода и установят дополнительные цветники.

А в Марьино благоустроят две пешеходные зоны. Первая свяжет между собой несколько расположенных рядом дворов в 11-м микрорайоне, вторая появится между улицами Белореченская и Верхние Поля. Также в Марьино обновят сквер, прилегающий к памятнику солдату Отечества. "Благодаря реализации этих проектов, сотни тысяч москвичей получат комфортное пространство рядом с домом", - заключил Собянин.

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