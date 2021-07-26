Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева и секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой осмотрели здание, построенное по программе реновации в Москворечье-Сабурове. Они отметили его комфортность, а также сплоченность и активность проживающих там людей. Вместе с жителями они обсудили перспективы благоустройства придомовой территории, а также вопрос обеспечения новых жилых комплексов дорожной и социальной инфраструктурой.

Новый дом №7 к2 на улице Борисовские пруды введен в эксплуатацию в конце 2019 года. В него переехали 367 жителей Москворечья-Сабурова и 209 жителей Нагорного района. В целом новым жильем они довольны и продолжают обживаться на новом месте. Но люди просят помочь им в решении ряда вопросов с управляющей компанией. Кроме того, соседей беспокоят маргинальные личности, периодически распивающие горячительные напитки во дворе и на спортивной площадке. Светлана Разворотнева поддержала активистов, а также предложила обратиться в местное УВД по вопросу ненадлежащего поведения лиц, использующих места отдыха не по назначению.

- Полиция может включить ваш двор в карту своих объездов. Законодательство запрещает распивать алкогольную продукцию в общественных местах и очень неприятно, если за этим распитием могут наблюдать дети. Это совершенно недопустимо, - сказала она.

Светлана Разворотнева также отметила, что в отличие от общегородской проблемы нехватки в новых кварталах и жилых комплексах социальной и гаражной инфраструктуры, на Борисовских прудах с этим порядок, баланс соблюден. Жители подтверждают: рядом школа и детский сад, есть подземный паркинг. Однако они испытывают недостаток сетевых магазинов, которые располагались бы в шаговой доступности - на весь микрорайон пока только одна подобная торговая точка. Также их беспокоит транспортная доступность: пробки и редко ходит автобус. Эти вопросы необходимо решать, считают они.

Как рассказала советник мэра, очень важно, чтобы нормы обеспечения жилой застройки объектами социальной и транспортной инфраструктуры стали обязательными для исполнения. Тогда переехав в новое жилье, люди не будут испытывать дискомфорта из-за нехватки парковочных мест, школ, детских садов, поликлиник или дорог.

- Ощущение у людей комфорта и уюта при переезде в новые квартиры - это основной показатель того, что проект реновации реализуется успешно. Да, бывают небольшие недоделки, оставленные подрядчиками, но еще ни разу мы не сталкивались с тем, что невозможно было бы исправить. Все, что не касается качества новых домов - транспорт, инфраструктура, безответственность управляющий кампаний - будем решать точечно и по факту. У нас есть все инструменты для диалога с людьми, для получения обратной связи и решения возникающих проблем", - сказал Петр Толстой.