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26.07.2021 12:10
Рубрика: Экономика

В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина

Текст: Ирина Огилько

С начала 2021 года в Москве появилось сразу три новых гостиничных комплекса: на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке. Всего в этом году в городе планируется открытие 14 гостиниц. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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"На 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году - уже девять", - отметила заместитель мэра.

Рост туристической привлекательности города способствует увеличению числа рабочих мест, так сейчас в индустрии туризма работает более 500 тысяч человек.

По словам заммэра, типичный "портрет" московского туриста: это молодой и активный путешественник 25-45 лет. Число таких туристов в прошлом году составило более половины внутреннего турпотока и около 70 процентов иностранного. При этом иностранные гости обычно проводят в столице семь-восемь дней, а российские - пять-шесть.

Как напомнила Сергунина, повышению привлекательности города будет способствовать первый гид Michelin по московским ресторанам. Выход издания запланирован на осень этого года.

Сергунина отметила, что в начале этого года Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму. А в июне была проведена онлайн-презентация туристических возможностей города, в которой приняли участие 25 московских компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.

"Постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и государственных структур идет на пользу всем сторонам. Оно позволяет объединить компетенции, своевременно обмениваться взглядами и опытом для решения совместных задач", - добавила Наталья Сергунина.

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