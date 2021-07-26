В Москве мошенницы обманули пенсионерку более чем на полмиллиона рублей

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что 79-летней жительнице столицы на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась работником медицинского учреждения. Незнакомка сообщила, что у пенсионерки плохие показатели анализов. Она объяснила, что в клинике мало свободных мест, поэтому лечение нельзя откладывать. Для этого звонившая попросила в ближайшее время произвести оплату. Опасаясь за свое здоровье, пенсионерка перевела на указанные счета 570 тысяч рублей. Спустя некоторое время в поликлинике ей сообщили, что с анализами все хорошо. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска на улице Грина задержали мошенниц. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 31 и 54 лет. Одна из них звонила пенсионерке, а вторая снимала деньги в банкомате. Никакого отношения к медицинской сфере они не имели.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных обнаружены предметы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для следствия. Мошенницы взяты под стражу.