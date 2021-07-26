В Москве откроют еще 119 пунктов выдачи "коробок здоровья" для пенсионеров

В Гостином дворе 26 июля открылся новый пункт выдачи полезной социальной помощи - коробки "С заботой о здоровье". На открытии нового пункта побывал корреспондент "РГ".

Новый пункт расположен в атриуме Гостиного двора. Рядом с ним высотой в несколько метров пирамида из полезных коробок. Тут же оформляют сертификат на получение подарка и сам подарок.

- В июне этого года мэр столицы принял решение начать акцию по выдаче полезных "коробок здоровья" пенсионерам старше 65 лет, кто сделал второй компонент вакцины от коронавируса, - рассказал журналистам замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов. - Получить такую коробку могут те пожилые москвичи, кто сделал прививку с 23 июня. А продлится акция до 1 октября. Пенсионеры особо уязвимы для коронавируса, они тяжелее переносят болезнь. Именно они первые в прошлом году ушли на самоизоляцию. Сейчас набирает темпы вакцинация среди этой категории лиц. Коробка - это еще один из способов агитации".

Как напомнил Филиппов, до открытия центра в Гостином ряду коробку можно было получить только в одном из 130 социальных центров Москвы. Не случайно и выбрано новое место для выдачи подарков. Как рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников, здесь расположен самый крупный в столице прививочный пункт. Многие пенсионеры приходят сюда сделать прививку, и чтобы минимизировать контакты и сделать комфортным получение подарка, было решено рядом открыть и подобный пункт.

Кроме того, с 28 июля подобные пункты заработают еще и при 119 поликлиниках города,так что получить подарок можно будет совсем близко от дома. Чтобы получить коробку, пенсионеру нужно предоставить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.

Сам подарок - это большая и увесистая картонная коробка с удобной ручкой. На боку надпись - "Спасибо, что сделали прививку". Внутри все самое полезное: прибор для измерения давления и пульсоксиметр, большая таблетница, зубная паста и щетка, набор из пяти медицинских масок, витамины, антисептик, шампуни и гели для душа, мыло.

Коробки мэра не оставляют равнодушными пенсионеров. Как поделилась с "РГ" пенсионерка Валентина Корчагина, в коробке есть все необходимое. "Хоть она и тяжелая, возьму ее с собой в санаторий". А пенсионерка Головинского района Москвы Анна Кузикова добавила, что сама переболела зимой ковидом и не хочет повторения, а коробка стала для нее неожиданным сюрпризом. "Я привилась, как только мне разрешили врачи, - говорит Кузикова. - И совсем не ожидала за прививку получить такой приятный и полезный бонус. Да еще отпала необходимость покупать новый измеритель давления, старый у меня сломался".

Кстати, пока заготовлено около десяти тысяч таких коробок. Но, как уверяют в департаменте соцзащиты, будут и дополнительные партии.