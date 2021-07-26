В Москве появилось 100 светофоров с "белыми человечками"

Больше 100 светофоров в Москве заработали в так называемой совмещенной фазе: разрешают одновременный переход дороги и поворот автомобилей направо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Автолюбители называют эти объекты светофорами с "белыми человечками". Именно такой рисунок на допсекции призван привлечь внимание водителя. Перед тем, как проехать такой перекресток, надо пропустить пешеходов.
"Пешеходы и некоторые водители на перекрестке могут двигаться одновременно - если они не мешают друг другу. Так движение становится динамичнее, что очень помогает в часы пик", - подчеркивают в дептрансе.
Среди перекрестков, где уже появились "светофоры с человечками", выделяются следующие:
Тверская Застава - 1-я Брестская
Бутырский вал - 1-я Тверская-Ямская
Яблочкова - Руставели
Авиаторов - Щорса
Проспект Мира - Бориса Галушкина
Большой Кондратьевский переулок - Грузинский Вал.