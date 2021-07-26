В Москве появилось 100 светофоров с "белыми человечками"

Больше 100 светофоров в Москве заработали в так называемой совмещенной фазе: разрешают одновременный переход дороги и поворот автомобилей направо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Автолюбители называют эти объекты светофорами с "белыми человечками". Именно такой рисунок на допсекции призван привлечь внимание водителя. Перед тем, как проехать такой перекресток, надо пропустить пешеходов.

"Пешеходы и некоторые водители на перекрестке могут двигаться одновременно - если они не мешают друг другу. Так движение становится динамичнее, что очень помогает в часы пик", - подчеркивают в дептрансе.

Среди перекрестков, где уже появились "светофоры с человечками", выделяются следующие:

Тверская Застава - 1-я Брестская

Бутырский вал - 1-я Тверская-Ямская

Яблочкова - Руставели

Авиаторов - Щорса

Проспект Мира - Бориса Галушкина

Большой Кондратьевский переулок - Грузинский Вал.