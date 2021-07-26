В Москве резко подорожали дачи

За последний год дачи в границах Москвы подорожали на 55 процентов, сообщает пресс-служба "ИНКОМ-Недвижимость".

Речь идет о загородных домах в районах новой Москвы. По оценкам риэлторов, средняя стоимость такой дачи в столице сейчас составляет 22 миллиона рублей, а самый доступный вариант стоит 1,5 миллиона. При этом покупать их стали быстрее: сейчас средний срок реализации объекта составляет 124 дня, хотя в прошлом году продавать дорогие "поместья" приходилось почти в полтора раза дольше.

"Рост цен на "загородку" объясняются высоким спросом прошлого года, возникшим на фоне пандемии, - отмечает начальник отдела департамента загородной недвижимости компании Татьяна Максимова. - Тогда у многих горожан появилась возможность удаленной работы, и они стремились приобрести дачу для того, чтобы провести время самоизоляции на собственном садовом участке".