В Подмосковье запустили портал онкологической помощи

Интернет-портал, где можно найти ответы на все вопросы, касающиеся онкологической помощи, начал работать в Подмосковье. Его запустил областной минздрав, чтобы у жителей появилась простая и понятная навигация по получению специализированной медицинской помощи.

"Перед нами стоит важная задача - обеспечить максимальную доступность лечения раковых заболеваний. Мы постарались сделать информацию о возможностях областной онкологической службы прозрачной, чтобы каждый житель владел достоверными сведениями и понимал, как действовать, если поставлен диагноз", - отмечает зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Портал onco.mosreg.ru - это полный справочник, где прежде всего можно найти информацию обо всех врачах и медицинских организациях области, оказывающих жителям онкологическую помощь по ОМС. И собраны все главные факты об опухолях - эта информация поможет не впасть в панику тем, кто столкнулся с онкологией впервые, а также родственникам больных.

В отдельный раздел помещены новости о том, что происходит сегодня у подмосковных врачей-онкологов, информация о новых методах лечения. Есть на портале и раздел с тестами, которые помогут обратить внимание на первые признаки зарождающейся болезни, пока у нее еще нет серьезных симптомов. И реальные истории со счастливым концом, когда люди излечивались от достаточно серьезных опухолей. А если после изучения разделов портала у вас еще остались вопросы, на них ответят компетентные специалисты - и телефон контакт-центра, и форма для письменной связи размещены в отдельном разделе.