В Подольске налетчик напал с ножом на кассира магазина

Ночью преступник в капюшоне и медицинской маске в Подольске зашел в продуктовый магазин следом за работницей торговой точки. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что спрятавшись в подсобном помещении, мужчина по установленным внутри камерам начал наблюдать за женщиной и, дождавшись удобного момента, совершил на нее нападение. Угрожая продавцу ножом, он похитил из кассы деньги.

При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники установили преступника и задержали его по месту фактического проживания. Им оказался 20-летний местный житель. В ходе обыска квартиры обнаружена часть похищенных денег.

Разбойник взят под стражу.