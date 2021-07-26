В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 27

После прохладных выходных в столичный регион возвращается жаркая погода. В последний понедельник июля воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, на погоду в регионе будет влиять новый антициклон. Он не такой мощный, как его предшественник, и надолго не задержится.

- При переменой облачности в понедельник воздух прогреется до +25...+27 градусов, - сообщает Метеобюро. - В утренние и вечерние часы около +20...+22. Осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное - 753 мм рт. ст.

По данным метеорологов, для большинства жителей региона погода будет индифферентной, а значит, не оказывающей негативного влияния на самочувствие. Более того, содержание кислорода будет в норме, да и сам воздух в утренние часы ожидается в городе чистым.