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26.07.2021 07:33
Рубрика: Общество

В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 27

Текст: Ирина Огилько

После прохладных выходных в столичный регион возвращается жаркая погода. В последний понедельник июля воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По данным синоптиков, на погоду в регионе будет влиять новый антициклон. Он не такой мощный, как его предшественник, и надолго не задержится.

- При переменой облачности в понедельник воздух прогреется до +25...+27 градусов, - сообщает Метеобюро. - В утренние и вечерние часы около +20...+22. Осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное - 753 мм рт. ст.

По данным метеорологов, для большинства жителей региона погода будет индифферентной, а значит, не оказывающей негативного влияния на самочувствие. Более того, содержание кислорода будет в норме, да и сам воздух в утренние часы ожидается в городе чистым.

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