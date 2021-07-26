В Воронеже началось строительство "самолета Судного дня" нового поколения

Воздушный борт для управления войсками на случай ядерной войны построят на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Он будет отличаться самыми передовыми на сегодняшний день технологиями.

На базе такого Ил-96-400 создан самолет для президента, а теперь появится и воздушный командный пункт. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В настоящее время Вооруженные силы России имеют четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт.

Воздушные пункты управления построены на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86.

Они предназначены для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи. Причем не только в случае войны, но вследствие возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации, которых в последнее время стало как-то слишком много.

Хотя, конечно, в первую очередь они принимают командование на себя в случае начала широкомасштабной ракетно-ядерной агрессии против нашей страны.

В США аналогичные воздушные командные пункты называют "самолетами Судного дня". Количество их за океаном, как и у нас, - четыре. Называются они E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"). Созданы на базе известного и также очень надежного пассажирского широкофюзеляжного лайнера Boeing 747-200.

Ил-86ВКП приняли на вооружение в конце 1980-х. За прошедшие годы радиоэлектроника и компьютерная техника качественно изменились, и не один раз.

Стало ясно, что самолеты стратегического управления требуют кардинального обновления. Которое и провели на одном борту в 2015 году.

В 2016 году минобороны получило глубоко модернизированный Ил-86ВКП. Его всесторонне испытали, в военном ведомстве остались довольны. Тогда же появилась информация о том, что будет заказана модернизация второго борта.

Однако позже стало известно, что принято другое решение. Новые самолеты ВКП будут строиться на базе гораздо более современных Ил-96-400М. Что и подтвердилось. Называться он будет Ил-96-400МВКП. Сам проект кардинального обновления воздушных командных пунктов, как сообщается, носит название "Звено-3С".

Строительство самолета уже начато на Воронежском авиационном заводе, где как раз и собирают гражданские версии Ил-96 различных модификаций. Аппаратная начинка, как ранее сообщали СМИ, разработана в Нижегородском научно-производственном предприятии "Полет".

При разработке воздушного командного пункта были приняты особые меры по снижению воздействия ядерного взрыва. На лайнере до минимума сократили число люков и дверей, убрали все иллюминаторы, усилили конструкции крыла и корпуса. Такой самолет, попав даже в сильнейший турбулентный поток или взрывную волну, разрушиться не должен.

Ил-96-400МВКП, помимо огромных запасов топлива, будет иметь штангу для дозаправки в воздухе, поэтому его полет может длиться сутками.

Для связи с подводными лодками воздушный командный пункт имеет специальную антенну длиной около восьми километров. В случае необходимости ее выпускают из хвостовой части лайнера.

Самолет не имеет ракетного или пушечного вооружения, так как полет его в случае экстренных ситуаций будет проходить над глубинными территориями России, куда вражеский истребитель просто не долетит. Однако на Ил-96МВКП, скорее всего, установят новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые надежно защитят от самых дальнобойных ракет воздух - воздух.

Ил-96-400МВКП, по словам экспертов, будут также отличать повышенная живучесть, функциональность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики и более низкое энергопотребление, по сравнению с предшественниками.

Ил-96-400МВКП будут отличать повышенная живучесть, функциональность, улучшенные массогабаритные характеристики, низкое энергопотребление

Последнее немаловажно, так как бортовая аппаратура такого лайнера требует огромного количества электроэнергии.

Новый самолет сохранит характерный горб в верхней носовой части фюзеляжа. Это - обтекатель системы космической связи. Она очень мощная, позволяет обрабатывать самые слабые сигналы, получаемые со спутников, и устойчива к природным и искусственным помехам.

То есть всю ужасающую картину, неизбежно возникающую в случае ядерного удара, экипаж воздушного командного пункта будет наблюдать, как говорится, в онлайн-режиме.

И сигналы на ответные пуски стратегических ракет наземных и морских сил пройдут через любой атомный шторм

Также получат необходимые команды Сухопутные войска, ВМФ и Воздушно-космические силы.

Кстати, в США свои "самолеты Судного дня", введенные в строй еще в 1970-е годы, не модернизировали ни разу. Так что наши воздушные командные пункты по качеству и надежности объективно превзойдут заокеанские.